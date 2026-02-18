În perioada 13-15 februarie, la Moinești, s-a desfășurat etapa retur a Diviziei A Feminin la tenis de masă, competiție în urma căreia CSU Craiova a retrogradat în Divizia B.

Formația din Bănie nu a reușit să obțină suficiente victorii pentru a evita ultimul loc în clasament, într-un campionat care s-a dovedit mult mai puternic față de sezonul precedent. Dacă anul trecut CSU Craiova reușea promovarea în prima divizie după un parcurs excelent, actuala stagiune a adus un recul, iar diferența de valoare și experiență și-a spus cuvântul.

Rezultatele din etapa retur:

CSM Constanța II – CSU Craiova 3-1

3-1 CSU Craiova – CSM Craiova 1-3

– CSM Craiova 1-3 CSU Craiova – CSM Mediaș I 1-3

– CSM Mediaș I 1-3 CS Dumbrăvița – CSU Craiova 3-1

3-1 CSU Craiova – Politehnica Iași 0-3

– Politehnica Iași 0-3 CSU Craiova – CSM Moinești 3-2

Clasament final:

CS Dumbrăvița CSM Mediaș I CSM Moinești CSM Constanța II Politehnica Iași CSM Craiova I CSU Craiova

Lotul utilizat de CSU Craiova a fost alcătuit din Găman Carmina, Șerban Kariss, Ionescu Ioana și Răducanu Ioana. Sportivele sunt pregătite de către Vasile Florea.

Vasile Florea: „Sunt încrezător că fetele n-o să clacheze“

La finalul competiției, tehnicianul craiovean a analizat situația echipei, fără să ascundă dezamăgirea, dar păstrând încrederea pentru viitor. Pentru CSU Craiova urmează o perioadă de analiză și reconstrucție, cu obiectivul clar de a reveni cât mai rapid în prima divizie, așa cum a mai făcut-o și în trecut.

„Sunt puțin dezamăgit, dar știam că va fi greu. În tur nu aveam nicio victorie și, după primele trei runde de acum, din prima zi, nu mai aveam șanse matematice de a ne salva. Ceilalți făcuseră patru victorii și noi mai aveam trei meciuri doar. Asta este acum, ce să facem…Vă dați seama că eram conștienți de faptul că ne aflam în zona roșie. Anul trecut am promovat, speram, dar campionatul este foarte puternic. Au dat drumul și jucătorilor mai valoroși să evolueze în două campionate și deja echipe precum Dumbrăvița joacă cu sportive care anul trecut nu puteau evolua în două campionate. Toată lumea e cu moralul mai scăzut. Cu toții ne doream să jucăm mai bine.

Ok, retrogradam, dar voiam ceva mai multe victorii. Când pierzi două-trei meciuri în probele de simplu te și demoralizezi. O să analizăm pentru la anul, să vedem ce vom face. E prematur acum să mă pronunț, dar sper ca echipa să depășească pasul acesta. Trebuie să mergem înainte, în sport nu trebuie să cazi la primul „necaz“. Până acum am demonstrat că nu cedăm niciodată din niciun punct de vedere. În Divizia B am stat doi ani, dar am revenit. Și la băieți am mai retrogradat, am promovat apoi. Sunt încrezător că sportivii mei n-o să clacheze. Trebuie să dăm înainte“, a spus Vasile Florea, antrenorul sportivelor de la CSU Craiova.

