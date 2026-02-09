2.3 C
Jaqueline Cristian, învinsă de o favorită în primul tur la Doha

De Tiberiu Cocora

Jaqueline Cristian a fost învinsă de Karolina Muchova cu 6-2, 6-3, duminică, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

Cristian (35 WTA) s-a înclinat după o oră și 31 de minute în fața cehoaicei (19 WTA), care a câștigat toate cele cinci meciuri directe, precedentul având loc chiar la Australian Open în primul tur, luna trecută, cu 6-3, 7-6 (8/6).

O surpriză a produs ”veterana” rusă Vera Zvonareva (41 ani), numărul 584 mondial la simplu, care a trecut de americanca Peyton Stearns (50 WTA) cu 2-6, 6-2, 6-3.

Sorana Cîrstea, care a câștigat sâmbătă titlul la Transylvania Open, a renunțat la competiție.

