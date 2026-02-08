Emma Răducanu, emoționată la microfon: „M-am simțit ca acasă în această săptămână!“

Emma Răducanu a declarat, sâmbătă seară, după înfrângerea suferită în finala turneului Transylvania Open (WTA 250) în fața Soranei Cîrstea, că s-a simțit ca acasă la Cluj-Napoca și că regretă că nu a putut juca la potențialul său maxim.

„Vreau să mulțumesc tuturor copiilor de mingi, tuturor celor din organizare, știu că e multă muncă în spate pentru a ține un asemenea turneu. Mulțumesc publicului, m-am simțit ca acasă în această săptămână. De aceea îmi pare rău că nu am putut juca la potențialul meu maxim azi. A trecut ceva timp de când nu am mai ținut un astfel de speech.

Au trecut 4-5 ani de la ultima mea finală, să fiu aici înseamnă mult pentru mine. Sorana, ai făcut o săptămână incredibilă aici, practici un tenis nemaipomenit. Nu știu dacă e ultimul tău turneu la Cluj, dar vreau să-ți spun că joci la un nivel mare de tot“, a spus Răducanu.

La final, Emma Răducanu a mulțumit publicului și a felicitat-o pe Sorana Cîrstea în limba română.

