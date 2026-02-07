Finală fără istoric la Transylvania Open! Sorana Cîrstea a cucerit trofeul după un meci perfect

Sorana Cîrstea a câștigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfășurată sâmbătă.

Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, este prima jucătoare română care câștigă titlul la Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea a obținut victoria în doar 63 de minute, în fața principalei favorite, Emma Răducanu (23 ani, 30 WTA), care venea după o semifinală dificilă, de aproape trei ore.

Cîrstea și-a lua revanșa în fața jucătoarei de origine română, după ce Răducanu a câștigat singurul lor meci direct anterior, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.

Sorana Cîrstea își trece astfel în palmares, în ultimul său an în circuit, al patrulea titlu WTA, după cele de la Tașkent (2008), Istanbul (2021) și Cleveland (2025). Ea mai are patru finale jucate, la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

În drumul său către trofeu, Cîrstea nu a pierdut niciun set, câștigând în primul tur în fața uzbecei Kamlila Rahimova cu 6-4, 6-4, în optimi a dispus de slovena Tamara Zidansek cu 6-1, 6-0, în sferturi s-a impus în fața austriecei Anastasia Potapova, campioana en titre, cu 7-5, 6-4, în semifinale a dispus de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-0, 6-3, iar în finală s-a impus cu 6-0, 6-2.

Cîrstea a fost recompensată cu un cec de 37.390 de dolari și 250 de puncte WTA, iar Răducanu a primit 22.125 de dolari și 163 de puncte WTA.

