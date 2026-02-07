7.8 C
Craiova
sâmbătă, 7 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisSorana Cîrstea - Emma Răducanu, marea finală de la Transylvania Open

Sorana Cîrstea – Emma Răducanu, marea finală de la Transylvania Open

De Tiberiu Cocora

Finala turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, se va juca între românca Sorana Cîrstea și britanica Emma Răducanu. Meciul va avea loc astăzi, de la ora 16.30.

Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a reușit o victorie facilă, 6-0, 6-3 cu ucraineanca Daria Snigur (23 ani, 144 WTA), după numai 56 de minute.

În schimb, Emma Răducanu, principala favorită, a avut un meci greu cu revelația ucraineană Oleksandra Olinikova, de care a trecut cu 7-5, 3-6, 6-3, după aproape trei ore de joc (2 h 48 min).

Răducanu (23 ani, 30 WTA) a câștigat singurul său meci direct cu Cîrstea, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.

Cele două finaliste și-au asigurat câte 22.125 de dolari și 163 de puncte WTA.

Kamila Rahimova (Uzbekistan) și Sara Sorribes Tormo (Spania) s-a calificat în finala de dublu, după 6-2, 6-7 (6/8), 11-9 cu perechea Veronika Erjavec (Slovenia)/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

Citește și: Dinamo vs U. Craiova: bookmakerii prefațează un duel echilibrat în Superliga

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA