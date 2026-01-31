Emma Răducanu, principala favorită la Transylvania Open! Jaqueline îi stă în „coaste“

Emma Răducanu este principala favorită a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), care va avea loc începând de sâmbătă în BTarena din Cluj-Napoca, iar în prima rundă o va înfrunta pe belgianca Greet Minnen.

Jaqueline Cristian este a doua favorită a competiției dotate cu premii totale de 283.347 de dolari, iar în primul tur o va înfrunta pe Camila Osorio (Columbia).

Sorana Cîrstea, la ultimul său sezon în circuit, este a treia pe lista capilor de serie și va juca în prima rundă contra uzbecei Kamila Rahimova.

Gabriela Ruse va primi replica jucătoarei spaniole Rebeka Masarova, Ana Bogdan va debuta contra unei jucătoare venite din calificări, Miriam Bulgaru va avea un meci greu, cu sârboaica Olga Danilovic (cap de serie nr. 7), iar Elena Ruxandra Bertea, la prima sa prezență pe un tabloul principal WTA, o va întâlni pe slovena Kaja Juvan.

Austriaca de origine rusă Anastasia Potapova, campioana en titre, a juca în primul tur contra italiencei Lucia Bronzetti.

România are două reprezentante și în calificări, pe Mara Gae și Briana Szabo.

Tabloul principal de simplu:

Emma Răducanu (Marea Britanie/N.1) – Greet Minnen (Belgia)

Elena Ruxandra Bertea (România) – Kaja Juvan (Slovenia)

Jucătoare venită din calificări – Ana Bogdan (România)

Miriam Bulgaru (România) – Olga Danilovic (Serbia/N.7)

Xinyi Wang (China/N.4) – Jucătoare venită din calificări

Elena-Gabriela Ruse (România) – Rebeka Masarova (Spania)

Mayar Sherif (Egipt) – Oleksandra Olinikova (Ucraina)

Ella Seidel (Germania) – Anna Bondar (Ungaria/N.8)

Anastasia Potapova (Austria/N.5) – Lucia Bronzetti (Italia)

Karolina Pliskova (Cehia) – Anastasia Zaharova (Rusia)

Veronika Erjavec (Slovenia) – Jucătoare venită din calificări

Kamila Rahimova (Uzbekistan) – Sorana Cîrstea (România/N.3)

Antonia Ruzic (Croația/N.6) – Yue Yuan (China)

Sara Sorribes Tormo (Spania) – Viktoria Tomova (Bulgaria)

Tian Rakotomanga Rajaonah (Franța) – Jucătoare venită din calificări

Camila Osorio (Columbia) – Jaqueline Cristian (România/N.2)

Tabloul calificărilor:

Kaitlin Quevedo (Spania/N.1) – Alina Cearaeva (Rusia)

Irene Burillo (Spania) – Irina Șimanovici (Belarus/N.8)

Daria Snigur (Ucraina/N.2) – Anhelina Kalinina (Ucraina)

Aliona Bolsova (Spania) – Varvara Lepchenko (SUA/N.6)

Lucrezia Stefanini (Italia) – Briana Szabo (România)

Ekaterine Gorgodze (Georgia) – Tamara Zidansek (Slovenia/N.7)

Leyre Romero Gormaz (Spania/N.4) – Raluca Șerban (Cipru)

Mara Gae (România) – Maja Chwalinska (Polonia/N.5)

