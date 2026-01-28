2.6 C
Craiova
miercuri, 28 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisRybakina a dat lovitura și a eliminat-o pe Swiatek de la AO! Semifinală cu cea mai bogată jucătoare din WTA

Rybakina a dat lovitura și a eliminat-o pe Swiatek de la AO! Semifinală cu cea mai bogată jucătoare din WTA

De Tiberiu Cocora

Jessica Pegula și kazaha Elena Rybakina s-au calificat în semifinalele primului turneu de Mare Slem al sezonului din circuitul profesionist de tenis, în urma meciurilor disputate miercuri la Melbourne.

Pegula (31 ani), numărul 6 mondial, a dispus în două seturi, 6 -2, 7-6 (7/1) de compatrioata sa Amanda Anisimova (locul 4 WTA), atingând astfel în premieră în ultimul careu al competiției de la antipozi, unde a eșuat de trei ori consecutiv în sferturile de finală (2021, 2022, 2023).

Ea a jucat deja o finală de Grand Slam în cariera sa, în 2024 la US Open, unde a acces anul trecut în semifinale.

Anisimova (24 ani) rămâne cu două finale de Mare Slem, pe care le-a disputat anul trecut, la Wimbledon și US Open.

Jessica Pegula o va avea ca adversară în penultimul act pe kazaha Elena Rîbakina (locul 5 WTA), care a dispus la rândul ei, cu 7-5, 6-1, de poloneza Iga Swiatek, numărul 2 mondial.

Campioană la Wimbledon în 2022, Rîbakina (26 ani) a disputat deja o finală la Melbourne, în 2023, când s-a înclinat în fața belarusei Aryna Sabalenka.

Iga Swiatek, care are în palmares șase titluri de Mare Slem, nu a reușit nici în acest an să acceadă în finală la Australian Open, în condițiile în care a cucerit cel puțin o dată trofeul la celelalte turnee majore.

În cealaltă semifinală de la Australian Open, liderul clasamentului WTA, Aryna Sabalenka, va primi replica ucrainencei Elina Svitolina (12 WTA).

Citește și: Aryna Sabalenka nu i-a dat nicio șansă lui Jovic și e în semifinale la AO

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA