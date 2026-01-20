Jaqueline Cristian a pierdut în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open

Perechea româno-maghiară alcătuită din Jaqueline Cristian și Anna Bondar a fost învinsă de cuplul Tereza Mihalikova (Slovacia)/Olivia Nicholls (Marea Britanie), cu 6-3, 6-2, marți, la Melbourne, în prima rundă a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, cel dintâi de Mare Șlem al anului.

Favoritele numărul 12 s-au impus după o oră și 12 minute.

Cristian și partenera sa și-au creat trei șanse de break, dar nu au fructificat niciuna, raportul mingilor direct câștigătoare (winners) fiind net în favoarea adversarelor, cu 19-5.

Pentru participare, Jaqueline Cristian și Anna Bondar vor primi un cec de 44.000 de dolari australieni și 10 puncte WTA la dublu.

Jaqueline Cristian a fost învinsă și în primul tur la simplu, luni, de către jucătoarea cehă Karolina Muchova, cu 6-3, 7-6 (8/6).

La dublu feminin va juca și Sorana Cîrstea, alături de rusoaica Ana Kalinskaya. Pe tablou figura și Gabriela Ruse, care făcea pereche cu ucraineanca Marta Kostiuk, dar aceasta s-a accidentat.

Citește și: