David Popovici, ales cel mai bun înotător din Europa în 2025

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent.

„Best men’s swimmimg athlete of 2025” este titlul câştigat de multiplul campion român. În 2025, Popovici a câştigat aurul mondial la 100 m liber şi 200 m liber, dar şi aurul continental la U-23, în aceleaşi probe. Tot la U-23, el a obţinut medalia de bronz la 50 m liber.

În plus, este deţinătorul recordului european la 100 m liber. Alături de David Popovici mai erau nominalizaţi Hubert Kos (Ungaria), Leon Marchand (Franţa). Lukas Mertens (Germania) şi Maxime Grousset (Franţa).

La feminin, marea câştigătoare este olandeza Marrit Steenbergen.

