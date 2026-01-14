-1.7 C
Craiova
miercuri, 14 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportDavid Popovici, ales cel mai bun înotător din Europa în 2025

David Popovici, ales cel mai bun înotător din Europa în 2025

De Tiberiu Cocora

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent.

„Best men’s swimmimg athlete of 2025” este titlul câştigat de multiplul campion român. În 2025, Popovici a câştigat aurul mondial la 100 m liber şi 200 m liber, dar şi aurul continental la U-23, în aceleaşi probe. Tot la U-23, el a obţinut medalia de bronz la 50 m liber.

În plus, este deţinătorul recordului european la 100 m liber. Alături de David Popovici mai erau nominalizaţi Hubert Kos (Ungaria), Leon Marchand (Franţa). Lukas Mertens (Germania) şi Maxime Grousset (Franţa).

La feminin, marea câştigătoare este olandeza Marrit Steenbergen.

Citește şi: Emma Răducanu, în faţa primei victorii din 2026


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA