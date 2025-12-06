Cum au reacționat Halep și Djokovic imediat după anunțul retragerii Soranei Cîrstea

Anunțul făcut sâmbătă de Sorana Cîrstea (35 de ani), care a transmis că 2026 va fi ultimul ei an în circuitul profesionist, a generat numeroase reacții în lumea tenisului.

Simona Halep, fosta rivală a Soranei Cîrstea, dar și marele campion sârb Novak Djokovic au reacționat instant și au dat like postării făcute de „Sori”. La fel a procedat și fosta campioană de la US Open, Emma Răducanu, dar și alte jucătoare consacrate, precum Anna Kalinskaya, Belinda Bencic sau Angelique Kerber, i-au transmis mesaje directe.

„Hai să ne distrăm cât mai bine!”, a comentat Anna Kalinskaya, făcând aluzie la faptul că joacă alături de Sorana Cîrstea în turneele de dublu și se vor bucura la maximum de ultimul lor an împreună. La rândul lor, Belinda Bencic și Angelique Kerber i-au lăsat inimioare româncei în secțiunea de comentarii.

