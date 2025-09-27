Jaqueline Cristian, fără șanse în fața Jessicăi Bouzas, la Beijing

Jaqueline Cristian (42 WTA) a fost eliminată joi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a cedat neașteptat de ușor, în două seturi, 6-4, 6-0, în fața jucătoarei din Spania, Jessica Bouzas (48 WTA).

Bouzas s-a impus după un meci care a durat doar o oră și 7 minute, ea reușind trei ași și făcând două duble greșeli, Cristian având doi ași fără a face vreo dublă greșeală.

Cristian fusese eliminată tot în primul tur în urmă cu o săptămână, la Seul, de britanica de origine română Emma Răducanu, 6-3, 6-4.

Bouzas o va avea ca adversară în runda următoare pe ucraineanca Daiana Iastremska (31 WTA, favorită nr. 29).

Așa cum se știe, Gabriela Ruse s-a calificat, joi, în runda a doua a turneului din capitala Chinei după ce a învins-o pe slovaca Rebecca Sramkova cu 6-2, 6-2, iar miercuri, Sorana Cîrstea a învins-o în primul tur pe Caroline Dolehide (SUA), cu 6-2, 6-3.

