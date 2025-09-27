14.5 C
Craiova
sâmbătă, 27 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisJaqueline Cristian, fără șanse în fața Jessicăi Bouzas, la Beijing

Jaqueline Cristian, fără șanse în fața Jessicăi Bouzas, la Beijing

De Tiberiu Cocora

Jaqueline Cristian (42 WTA) a fost eliminată joi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a cedat neașteptat de ușor, în două seturi, 6-4, 6-0, în fața jucătoarei din Spania, Jessica Bouzas (48 WTA).

Bouzas s-a impus după un meci care a durat doar o oră și 7 minute, ea reușind trei ași și făcând două duble greșeli, Cristian având doi ași fără a face vreo dublă greșeală.

Cristian fusese eliminată tot în primul tur în urmă cu o săptămână, la Seul, de britanica de origine română Emma Răducanu, 6-3, 6-4.

Bouzas o va avea ca adversară în runda următoare pe ucraineanca Daiana Iastremska (31 WTA, favorită nr. 29).

Așa cum se știe, Gabriela Ruse s-a calificat, joi, în runda a doua a turneului din capitala Chinei după ce a învins-o pe slovaca Rebecca Sramkova cu 6-2, 6-2, iar miercuri, Sorana Cîrstea a învins-o în primul tur pe Caroline Dolehide (SUA), cu 6-2, 6-3.

Citește și: Gabi Ruse, meci solid la Beijing! A învins fără drept de apel o adversară incomodă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA