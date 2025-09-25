Gabi Ruse, meci solid la Beijing! A învins fără drept de apel o adversară incomodă

Turneul de la Beijing, unul de WTA 1000, a început excelent pentru românce. După ce Sorana Cîrstea a câştigat ieri fără emoţii duelul din primul tur, Gabriela Ruse a trecut şi ea de manşa inaugurală, după o prestaţie solidă: 6-2, 6-2 cu Rebecca Sramkova.

Partida din această dimineaţă a început într-o notă echilibrată, dar, de la 2-1 pentru Sramkova în primul set Gabi a fost de neoprit. A reuşit două breakuri la rând, iar serviciul i-a funcţionat impecabil. În consecinţă, prima manşă a mers în dreptul sportivei noastre, scor 6-2, după 36 de minute.

În setul secund, Ruse a făcut break din nou la 1-1, iar în game-ul imediat următor a arătat o forţă mentală impresionantă. Adversara a avut 3 mingi de break la rând, dar Gabi s-a mobilizat exemplar, le-a salvat pe toate, iar apoi a trecut în faţă pe tabelă. Plină de încredere după o asemenea revenire, reprezentanta noastră a făcut la 3-2 un dublu break şi şi-a consolidat avantajul cu serviciu. S-a încheiat 6-2, 6-2 pentru Ruse, care se califica en fanfare în turul următor de la Beijing.

Urmează un duel tare cu favorita 16

În turul secund, Ruse va avea o misiune complicată, urmând a o întâlni pe favorita 16, Emma Navarro. După sfertul de la Australian Open, în iarnă, sportiva din SUA a mai trecut de turul 3 la un singur turneu important (Wimbledon, unde a făcut optimi). În singura întâlnire directă dintre Ruse şi Navarro, sportiva de peste ocean s-a impus cu un categoric 6-0, 6-2, anul trecut, pe zgura de la Trophee Clarins-Paris.

Sorana, pregătită de încleştarea cu Muchova

În manşa secundă la Beijing se calificase încă de miercuri şi Sorana Cîrstea, după o victorie clară, scor 6-2, 6-3 în faţa lui Caroline Dolehide, locul 88 WTA. Şi veterana noastră, sfertfinalistă la China Open în 2017 (învinsă de Jelena Ostapenko, cea care avea să piardă în semifinale la Simona Halep) va avea o misiune complicată în manşa secundă, urmând a o înfrunta pe Karolina Muchova.

La China Open mai e prezentă şi Jaqueline Cristian, cel mai bine clasată jucătoare din România, care va debuta în această după-amiază, în jurul orei 12:00, contra ibericei Jessica Bouzas Maneiro (prima confruntare directă dintre cele două).

Citeşte şi: Haos la Craiova, la meciul de futsal dintre România și Ungaria! Ultrașii români au intrat pe teren să se bată





