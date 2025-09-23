21.8 C
Tenis de masă / CSM Craiova, locul al 3-lea la finele turului Campionatului Național

De Tiberiu Cocora

În weekendul trecut a avut loc la Buzău Turul Campionatului Național pe Echipe Seniori, Divizia A masculin. Clubul CSM Craiova, avându-i în componență pe Cristian Bărbulescu, Mihai Nedelcu, Patrick Anghel și Sebastian Pribeagu, a obţinut rezultate onorabile şi a încheiat pe locul III în seria a II-a.

Sportivii craioveni au trecut, pe rând, de CSS Odorheiu Secuiesc (scor 3-1), CSM Bistrița (scor 3-2), ACS Pinpong Academy (scor 3-0), CSA Steaua București (scor 3-1) şi CS Rapid (scor 3-0). Totuşi, au survenit şi două înfrângeri, 2-3 cu CNNM Tg Secuiesc şi 0-3 cu CSM Constanța.

„A fost o competiție dificilă, cu sportivi foarte valoroși. Țin să evidențiez faptul că sportivul Cristian Bărbulescu a câștigat toate meciurile disputate. În luna martie va avea loc returul, unde sperăm la o evoluție bună, fapt ce ne va da posibilitatea să jucăm barajul pentru promovarea în Superliga Națională“, a declarat Liviu Nicoli, antrenorul sportivilor de la CSM Craiova.

