Sorana Cîrstea a trecut de Zaharova şi se pregăteşte de marea „încleştare“ cu Swiatek

Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-3, 6-1.

Cîrstea (35 ani, 66 WTA) a avut nevoie de doar 65 de minute de joc efectiv pentru a trece de o adversară venită din postura de ”lucky loser”, dar inițial meciul trebuia să aibă loc marți, însă nu s-a putut disputa din cauza ploii. Partida a fost întreruptă, apoi, miercuri, timp de câteva ore, la scorul de 2-2.

Românca a învins-o recent pe Zaharova (23 ani, 79 WTA), la Cleveland, în semifinale.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 15.700 de dolari și 60 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe poloneza Iga Swiatek, principala favorită și numărul doi mondial. Swiatek (24 ani) s-a impus în toate cele cinci confruntări directe de până acum, cea mai recentă fiind la Cincinnati, în optimi (6-4, 6-3).

Irina Begu a câștigat titlul la Seul în 2015, iar Monica Niculescu a jucat finala în 2016.

