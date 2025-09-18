Alexandra Dulgheru i-a luat locul lui Horia Tecău la naționala de fete

Alexandra Dulgheru (36 de ani) este noul căpitan nejucător al echipei României de tenis de câmp. Fosta jucătoare îl înlocuiește pe Horia Tecău, cel care a demisionat în august 2025 din funcție.

„Am stat de vorbă cu ea, ne-am înțeles și a rămas ca Alexandra Dulgheru să fie căpitan nejucător. Am vorbit cu ea de multe ori, ea oricum și-a dorit să fie alături de echipă de câțiva ani. Sigur, a rămas să vadă exact care este situația, cum poate colabora, cum poate comunica cu fetele, încercăm. Își dorește foarte mult având în vedere că ea a fost componentă a echipei. Își dorește foarte mult să facă lucrurile acestea și încercăm pe un an, pentru o perioadă mai scurtă, urmând să tragem concluziile după prima întâlnire. Asta înseamnă că e vorba despre întâlnirea aceasta cu Polonia și, apoi vedem mai departe ce se întâmplă. Iar ca antrenor rămâne în continuare Alina Tecșor. Sigur că echipa în ultima perioadă în afară de Horia Tecău, din postura de coordonator, și Alina Tecșor, care era antrenor, mai beneficia și de aportul lui Victor Crivoi, care a colaborat cu Horia“, a declarat Cosac.

Cea mai bună clasare în ierarhia mondială a Alexandrei Dulgheru a fost locul 26, ocupat în aprilie 2011. Ea este câștigătoare a două titluri WTA (Varșovia 2009 și 2010). Cel mai bun rezultat la junioare a fost realizat în turneul de la Wimbledon, în 2006, unde a ajuns până în sferturile de finală.

Tecău a decis să rămână în „umbră“

Horia Tecău a demisionat în august 2025 din funcția de căpitan al echipei de Billie Jean King Cup a României. Fostul tenismen preluase acest rol în primăvara anului 2022, înaintea confruntării cu Polonia.

„Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape!”, a scris la timpul respectiv Horia Tecău, pe rețelele sociale.

Sub comanda lui Tecău, România s-a calificat la turneul final al competiției de la Malaga, din 2024. Tricolorele au fost eliminate în optimi de Japonia, scor 1-2.

România va evolua în noiembrie în playoff-ul pentru preliminariile turneului final din 2026 (alături de Polonia şi Noua Zeelandă, meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow, în perioada 14-16 noiembrie).

Citeşte şi: Adrian Marcu: „Victoria cu El Salvador ne dă încredere pentru viitor!“





