Adrian Marcu: „Victoria cu El Salvador ne dă încredere pentru viitor!“

Căpitanul nejucător al echipei României, Adrian Marcu, a declarat, marți, pe Aeroportul Henri Coandă, că victoria din deplasare cu El Salvador (scor 3-1), din primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, oferă încredere pentru viitor.

„A fost un meci bun, chiar dacă pentru noi condițiile au fost neobișnuite pentru că am jucat la 900 și ceva de metri altitudine. În plus, meciul a fost pe hard, iar noi toată vara am jucat pe zgură. Dar a fost foarte bine. Poate că adversarii nu se așteptam să jucăm noi atât de bine, dar fost un meci bun. E o victorie foarte importantă pentru că am câștigat niște timp cu ea.

Acum, sigur că meciul următor nu va fi unul ușor. Dar, chiar dacă îl pierzi pe ăla, anul viitor joci din nou un play-off și uite așa o să mai treacă și peste acești copii niște concursuri, niște meciuri… Acum, mental au jucat foarte bine, mai ales că amândoi (n.r. – Radu Țurcanu și Gabriel Ghețu) se aflau la debut în Cupa Davis. Mă bucur că am reușit să câștigăm, e un rezultat care ne dă încredere pentru viitor”, a menționat căpitanul, la întoarcerea din El Salvador.

„Echipă mare aveam când jucam cu Andrei Pavel în top 20“

Adrian Marcu a afirmat că e dificil de anticipat cât de mult va crește această echipă de Cupa Davis a României, însă a subliniat că este un început bun.

„Începem să jucăm și cu o echipă mai tânără care își dorește să joace și să fie acolo. Iar în cazul ăsta trebuie să facem totul pentru ei ca să se antreneze cât mai bine. Nu putem să spune că se vede deja o echipă mare de Cupa Davis a României, deocamdată băieții sunt locurile 600-700. Echipă mare aveam când jucam cu Andrei Pavel în top 20, cu Adrian Voinea în top 30 și ceva și Dinu Pescariu în top 100… deci până atunci mai este, dar e un început. Încercăm să dăm o direcție tenisului masculin, care a coborât în ultimii ani… e normal că a coborât pentru că tenisul în România nu e finanțat. Nu semeni nimic, dar culegi? Ar fi frumos. Din perspectiva asta suntem sub orice critică și n-ar trebui să avem nicio pretenție”, a precizat el.

