Djokovic l-a „rezolvat“ pe Fritz şi se pregăteşte de marea semifinală cu Alcaraz

Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la US Open, după o confruntare de 3 ore şi 26 de minute cu numărul 4 mondial, Taylor Fritz. Sârbul a fost imperial în momentele cheie şi a obţinut un succes cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 pentru a 14-a sa prezenţă în careul de aşi la Flushing Meadows.

La 38 de ani şi 94 de zile, Nole a devenit cel mai în vârstă jucător din era open care să bifeze toate cele 4 semifinale ale turneelor majore într-un sezon.

Novak Djokovic s-a calificat în a 14-a sa semifinală la US Open, egalându-l pe Jimmy Connors. Niciun alt jucător în afara celor doi nu a avut atât de multe prezenţe în „careul de aşi” la Flushing Meadows.

Djokovic a bifat, totodată, al 9-lea succes în faţa unui sportiv de top 5 ATP la US Open, egalându-i pe Ivan Lednl, Pete Sampras şi Roger Federer, şi ei cu câte 9 victorii în faţa unor astfel de oponenţi pe tărâm american.

Pentru a ajunge să lupte pentru trofeu, Nole va trebui să treacă de Carlos Alcaraz, un sportiv aflat într-o formă de zile mari. Sârbul îl conduce pe cel mai tânăr număr unu din istorie cu 5-3 la întâlnirile directe, cucerind 4 din ultimele 5 confruntări.

Alcaraz bate „măr“ tot ce prinde

Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinalele după o victorie categorică împotriva cehului Jiri Lehecka, scor 6-4, 6-2, 6-4, într-un meci rezolvat în mai puțin de două ore. Spaniolul, campion la New York în 2022 și numărul 2 mondial, a arătat un tenis impecabil: nu a pierdut niciun set până acum la această ediție și a cedat doar un singur game pe serviciu pe tot parcursul turneului.

La doar 22 de ani și 120 de zile, Alcaraz a atins a 9-a semifinală de Grand Slam din carieră, performanță cu care intră într-un cerc extrem de restrâns: doar Bjorn Borg, Rafael Nadal și Boris Becker (câte 10 semifinale fiecare) au reușit mai multe până la împlinirea vârstei de 23 de ani.

Spaniolul traversează un sezon de excepție, cu 59 de victorii și doar șase înfrângeri în 2025, câștigând 35 dintre ultimele 36 de meciuri. În plus, Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător, din 1978 încoace, care ajunge în semifinale pe toate cele trei suprafețe majore în mai multe sezoane (2023 și 2025), informează Eurosport.

