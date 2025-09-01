Jaqueline Cristian s-a oprit în turul 3 la US Open, fiind învinsă în 3 seturi de Amanda Anisimova, dar sportiva noastră pleacă de la New York cu multe motive de satisfacție. La următoarea actualizare a clasamentului WTA ea va înregistra cea mai bună clasare din carieră și s-a ales și cu cel mai mare premiu în bani obținut vreodată la un singur turneu.

Până în acest an, Jaqueline Cristian nu a câștigat niciun meci pe tabloul principal de la US Open, dar cea mai bună jucătoare a României la ora actuală a spart gheața. În primul tur, ea a învins-o fără drept de apele pe Daniel Collins, iar în runda a doua a trecut de Ashlyn Krueger. În turul al treilea, Jaqueline s-a duelat cu Amanda Anisimova, finalistă la Wimbledon acum câteva săptămâni. Sportiva noastră a făcut un meci solid, dar a pierdut în cele din urmă în 3 seturi, scor 4-6, 6-4, 2-6.

Bani frumoşi câştigaţi în America

În ciuda eșecului, Jaqueline Cristian are suficiente motive de satisfacție după ultimul Grand Slam al anului. În primul rând, ea a urcat câteva locuri în clasamentul WTA Live, fiind acum pe locul 41. Chiar dacă mai poate coborî câteva poziții până la finalul Grand Slam-ului american, Jaq e sigură că la următoarea actualizare a ierarhiei mondiale ea va înregistra cea mai bună clasare din carieră.

În plus, Cristian pleacă de la New York și cu cel mai mare premiu obținut vreodată la un singur turneu. Pentru calificarea în turul 3, românca a încasat un cec în valoare de 237.000 de dolari. Pentru performanțele identice de la Australian Open și Roland Garros din acest an, Cristian primise mult mai puțini bani, 183.040 de dolari la Melbourne și 181.898 de dolari la Paris.

Per total, în 2025, Jaqueline a reuşit să câştige, cumulat, aproximativ un milion de dolari doar din tenis.

