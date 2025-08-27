Tenis | Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, calificate în turul al doilea la US Open

Jucătoarele române de tenis Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au calificat în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.

Sorana Cîrstea a învins-o pe argentinianca Solana Sierra cu 7-5, 6-0, marți, la New York. Meciul a durat o oră și 12 minute, informează Agerpres.

Pentru Sorana Cîrstea (35 ani, 71 WTA) aceasta a fost a opta victorie consecutivă, după ce a cucerit titlul la Cleveland (WTA 250) venind din calificări. Românca a făcut diferența în primul set printr-un break realizat în ultimul ghem, iar apoi a dominat categoric setul al doilea.

Sorana Cîrstea, care a avut 4 ași și 3 duble greșeli, a fost dominată de Sierra (21 ani, 74 WTA) la winners (13-16), dar a avut mai puține erori neprovocate (20-22).

Sorana Cîrstea, care anul trecut nu a participat la US Open, din cauza unei accidentări, și-a asigurat un cec de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA.

În turul secund o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova. Aceasta are 29 ani (13 WTA) și conduce cu 5-1 în meciurile directe cu Cîrstea. Are inclusiv două victorii la US Open, una în 2020 (6-3, 2-6, 7-6 în turul al treilea) și alta în 2023 (6-0, 6-3 în sferturi).

Jaqueline Cristian a trecut în premieră de turul inaugural la Flushing Meadows

Tot marți, Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a învins-o în primul tur la Flushing Meadows pe americanca Danielle Collins, cu 6-0, 6-2.

Sportiva noastră (27 ani, 50 WTA) a avut nevoie de doar 65 de minute pentru a obține victoria.

Jaqueline Cristian a avut 4 ași, a comis 2 duble greșeli, a totalizat 20 de winners și a făcut 10 erori neforțate. Collins (31 ani, 61 WTA) a reușit 2 ași, a făcut 6 duble greșeli, a contabilizat 14 winners, dar a comis 31 de erori neforțate.

Jaqueline Cristian și-a luat revanșa după ce fusese învinsă de americancă anul trecut, în turul al treilea la Madrid, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA,

În runda viitoare, Jaqueline Cristian va înfrunta va înfrunta altă americancă, pe Ashlyn Krueger (21 ani, 38 WTA), un duel în premieră.

Citește și: Alexandru Băluță va juca în SUA și va fi coleg cu Lloris și Son