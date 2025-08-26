25.5 C
Tenis | Gabriela Ruse, eliminată de Daria Kasatkina în primul tur la US Open

De Alexandru VIRTOSU

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (27 ani, 70 WTA) a fost eliminată încă din primul tur de la US Open, ultimul de Mare Șlem al anului. Sportiva noastră a fost învinsă luni, la New York, de australianca de origine rusă Daria Kasatkina (28 ani, 18 WTA) cu 7-5, 6-1.

Meciul a durat o oră și 18 minute.

Gabriela Ruse a ajuns anul trecut până în turul al treilea la Flushing Meadows. A fost cea mai bună performanță a sa la simplu la un turneu de Mare Șlem. Ruse mai are și un sfert de finală al dublu feminin, în 2021.

Gabriela Ruse va primi pentru participare un cec de 110.000 de dolari și 10 puncte WTA.

