Salt de 41 de locuri în clasamentul WTA pentru Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a reușit un salt de 41 de locuri față de săptămâna trecută, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni și în care se află pe locul 71, după titlul cucerit sâmbătă la Cleveland. Cîrstea revine după șase luni în top 100.

Americanca Ann Li, finalistă în Ohio, a urcat 11 poziții și este acum pe 58, informează Agerpres.

Rusoaica Diana Șnaider, care sâmbătă a cucerit titlul la Monterrey (WTA 500), a urcat cinci poziții în ierarhia mondială, fiind acum pe 17.

În top 10 nu s-a produs nicio modificare față de săptămâna anterioară. Belarusa Arina Sabalenka este lider detașat, cu un avans de aproape 3.300 de puncte față de următoarea clasată, Iga Swiatek. Podiumul este completat de Coco Gauff, la doar 59 de puncte în spatele polonezei.

România are acum patru jucătoare în top 100: Jaqueline Cristian – pe locul 50, Gabriela Ruse – 70, Sorana Cîrstea – 71, Irina Begu – 92.

La dublu, țara noastră rămâne cu trei reprezentante: Sorana Cîrstea pe 57, Gabriela Ruse pe 68, iar Monica Niculescu pe 83.

