Forbes: Roger Federer este miliardar! Este al doilea jucător de tenis care atinge această bornă, după Ion Țiriac

Roger Federer a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes, informează Mediafax. El este al doilea jucător de tenis care obține acest titlu, după Ion Țiriac.

Publicația Forbes estimează că Roger Federer are o avere netă de 1,1 miliarde de dolari, datorită, în parte, participației sale minoritare semnificative în marca elvețiană de încălțăminte și îmbrăcăminte On, care este cotată la bursă.

Roger Federer s-a retras din tenis în anul 2022. Elveţianul are în palmares 20 de titluri de Grand Slam simplu, dar și două medalii olimpice.

Pe parcursul carierei sale în tenis, Federer a încasat aproape 131 de milioane de dolari în premii. Este al treilea cel mai bun câștig din istoria tenisului, după rivalii săi Novak Djokovic (189 de milioane de dolari) și Rafael Nadal (135 de milioane de dolari), relevă sursa citată.

Cu toate acestea, estimările făcute de Forbes arată că legenda tenisului a avut și mai mult succes în afara terenului. A câștigat aproximativ 1 miliard de dolari (înainte de impozite și comisioane de agenți) din contracte de sponsorizare, apariții publice și alte activități comerciale pe parcursul carierei sale de tenis.

Alți sportivi miliardari

Roger Federer este unul dintre cei doar șapte sportivi care au depășit 1 miliard de dolari în venituri brute pe durata carierei lor sportive. Ceilalți sportivi miliardari sunt LeBron James, golferii Tiger Woods și Phil Mickelson, fotbaliștii Cristiano Ronaldo și Lionel Messi și boxerul Floyd Mayweather.

Roger Federer devine, astfel, al doilea jucător de tenis care devine miliardar. Primul jucător de tenis care a intrat în lista sportivilor miliardari a fost Ion Țiriac. Acesta a devenit miliardar în 2007 și are o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari, cu interese în imobiliare, reprezentanțe auto și servicii financiare.

LeBron James şi Tiger Woods sunt singurii sportivi miliardari în timp ce încă practică sportul.

Citeşte şi: Ce victorie frumoasă! Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (WTA)