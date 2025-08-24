Ce victorie frumoasă! Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (WTA)

Deşi a pornit în cursă din calificări, Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari! Jucătoarea română de tenis s-a impus sâmbătă, în finală, cu 6-2, 6-4, în faţa americancei Ann Li.

La 35 de ani, Sorana Cîrstea și-a trecut în palmares al treilea său titlu WTA la simplu. Primele au fost obţinute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Românca, aflată pe locul 112 în lume, a pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Sorana Cîrstea s-a impus în finală după o oră și 24 de minute.

Românca a reușit cinci ghemuri consecutive în primul set. În actul secund a reușit la 1-1 break-ul care a făcut diferența. Târgovişteanca nu și-a pierdut serviciul în finală, Li ratând cele trei șanse de break.

Li (25 ani, 69 WTA) câștigase singura confruntare anterioară cu Cîrstea, în 2021, în sferturi la Melbourne 500 Grampians Trophy, în sferturi, cu 6-3, 6-1.

Pentru acest titlu, Cîrstea a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA. Li s-a ales cu 21.484 de dolari și 163 de puncte.

„Voiam doar să mă bucur de tenis“

La final, Sorana Cîrstea a fost fericită şi a declarat că nu s-a aşteptat să aibă un parcurs atât de bun.

„A fost o săptămână specială pentru mine. Am venit aici să joc câteva meciuri, cu aşteptări zero. Voiam doar să mă bucur de tenis. De la primul meci din calificări, am simţit o energie specială. M-am simţit binevenită şi m-am îndrăgostit de oraş şi de vibe-ul pe care îl dă acest turneu. Aţi putut vedea pe teren cât de mult m-am bucurat să fiu prezentă aici. Mi-am dorit imediat să rămân cât mai mult posibil în această competiţie. Sunt extrem de fericită că am mers până la capăt“, a spus Sorana Cârstea, citată de WTA Tennis .

Graţie acestui titlu câştigat, Sorana Cîrstea revine în top 100 WTA şi urcă pe locul 71 în lume.

Sorana Cîrstea a devenit cea mai în vârstă jucătoare care câştigă un titlu pe hard, de la Serena Williams, în 2020. Ea este a 8-a cea mai în vârstă tenismenă din istorie care se impune într-un turneu, independent de suprafaţă.

Va juca la US Open

Sorana Cîrstea se pregăteşte acum de debutul la US Open, ultimul Grand Slam al anului. La ultima sa prezenţă la New York, în 2023 (anul trecut nu a participat, fiind accidentată), eleva lui Albert Costa a ajuns în sferturile de finală. A avut victorii cu Kalinskaya, Rybakina sau Bencic.

Sportiva noastră va juca marţi, în primul tur, la Flushing Meadows cu Solana Sierra. Apoi are la „orizont“ un duel cu cehoaica Karolina Muchova.

Li Ann va debuta la US Open cu Rebecca Sramkova (Slovacia).

