Tenis de masă / Nu a fost să fie! CSU Craiova n-a obținut prea multe la CN U19

În perioada 29-31 mai a avut loc la Constanța Campionatul Naţional Individual U19 de tenis de masă. Printre echipele participante s-a regăsit şi CSU Craiova, clubul oltean fiind reprezentat de către Sasha Marinescu, la masculin şi de Carmina Găman, la feminin.

Din nefericire, cei doi sportivi nu au fost prea inspiraţi în aceste zile şi au părăsit prematur competiţia de la „malul mării“. La masculin, Sasha a trecut de grupă, dar a cedat, apoi, în faţa unui favorit, Flavius Rus, cu scorul de 3-0. De partea cealaltă, la feminin, Carmina nu a înaintat de faza grupelor. De asemenea, cei doi au participat şi în proba de dublu mixt.

Vasile Florea: „Mai apar și sincope!“

Antrenorul sportivilor craioveni, Vasile Florea, a mărturisit pentru GdS că elevii săi nu au prin cea mai bună formă la startul concursului. Totuşi, acesta are încredere că la următoarea competiţie, Top 16, cei doi să se ridice, din nou, la nivelul dorit.

„Nu a fost pentru noi de data asta. A fost un concurs greu, în care trebuia să ajungem mai departe decât am făcut-o. Carmina trebuia să treacă de faza grupelor, dar nu a prins o zi bună deloc. A avut și două concursuri înainte și se mai întâmplă și astfel de neplăceri. De partea opusă, Sasha a trecut de grupe, dar a pierdut, apoi, în fața lui Flavius Rus, un sportiv care anul trecut a participat la Europenele de cadeți. Practic a pierdut în fața unui jucător mai bun. Dar, per total și cu proba de dublu, eu cred că se putea mai mult și la Sasha.

E greu să rămânem sus în permanență timp de un an, mai apar și sincope. Acum, în perioada următoare, Marinescu va avea Top 16 la U15, iar Carmina la finalul lunii. Sperăm ca la următoarele competiții să revenim iar acolo unde ne este locul. Am stat de vorbă cu ei, am făcut o mică analiză. Cert este că și ei sunt conștienți că se putea mai mult“, a declarat Vasile Florea.

Citeşte şi: Judo / Un bronz „uriaş“ cât un aur! Alexia Ușurelu, pe podiumul Cupei Europene din Austria