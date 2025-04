Horia Tecău surprinde după eşecurile cu Japonia şi Canada: „Sunt foarte mulțumit!“

Echipa României a suferit o nouă înfrângere usturătoare în grupa de calificare la turneul final Billie Jean King (BJK) Cup, scor 0-3 în fața Japoniei. După meciuri, Horia Tecău a avut, însă, o reacție incredibilă.

Acesta nu doar că nu și-a taxat elevele, dar s-a arătat mulțumit de prestațiile lor. El a mai susținut cu tărie că dinamica înfruntării s-ar fi putut schimba dacă ar fi știut să profite de puținele șanse pe care le-au avut.

„Încep cu primul meci, unde Miriam a jucat mai bine decât ieri, creând un prim set competitiv. Am avut șanse la 5-0, acele mini-șanse pot schimba dinamica meciului, dar nu le-am fructificat. Apoi, cred că a început să joace mai bine, iar în setul doi a fost și mai bună. Poate că șansa noastră a fost în primul set. În al doilea meci de simplu, Anca a avut un meci puternic. A fost la 4-1 și juca un tenis excelent, dar meciul s-a strâns. Adversara a riscat, mingile au intrat, și meciul a devenit strâns. A avut o minge de meci pe serviciul doi și nu a reușit să o câștige. E greu să pierzi setul doi după ce ai condus cu 4-1 și ai avut minge de meci. Energia a scăzut puțin. Am reușit să revenim și să fim competitivi până la mijlocul setului, dar adversara a fost mai bună la final.

Mulţumit şi de dublu şi de tot…

La dublu, am avut un nou debut, Ilinca. A jucat foarte bine, primul meci pentru România în această competiție. Fără presiune la 0-2, dar a jucat bine și ar putea fi o opțiune pentru viitor. Mara, o altă jucătoare tânără, puternică, cu un viitor strălucit pentru România. Am fost bucuros să le văd împreună pe teren, s-au bucurat de dublu. Au jucat un meci bun, strâns, cu o șansă la 4-3 și un punct deuce în primul set, o altă mini-șansă. Deși am pierdut 0-3, sunt foarte mulțumit de jucătoarele noastre, de cum au concurat și de atitudinea lor. Felicitări echipei Japoniei și mult succes mâine”, a declarat căpitanul nejucător al echipei noastre.

