În perioada 21-23 februarie s-a desfășurat la Odorheiu Secuiesc Cupa României U15 și U19 la tenis de masă. Clubul CSU Craiova a fost reprezentat la U15 şi U19 masculin de către Sasha Marinescu, în timp ce la U19 feminin de Carmina Găman. Sportivii pregătiţi de Florea Vasile s-au ridicat la un nivel excelent, iar rezultatele finale sunt încurajatoare, fiind la doar un pas de medalii.

Sasha Marinescu a avut evoluţii bune, în special la U15. Acesta a încheiat competiţia pe locul al V-lea, dar nu înainte de a câştiga grupa în care a fost repartizat şi de a obţine două victorii frumoase pe tabloul principal, 3-0 cu Matei Bendescu şi 3-1 cu Eric Chiracheş. El a cedat, apoi, în faţa lui Andrei Ţîbîrnă, scor 0-3. Apoi, Sasha a făcut trecerea la U19, unde a fost nevoit, pentru început, să evolueze într-o grupă. El a avansat în competiţie după ce a încheiat pe locul al doilea în seria în care a fost repartizat, dar apoi, pe tabloul principal, mai bine zis în primii 64, a cedat. De menționat că Sasha este în primul său an la categoria U15 (are doar 13 ani).

La feminin, Carmina Găman a participat la U19, unde a reuşit să ajungă până pe poziţia a cincea. Carmina s-a clasat pe primul loc în grupă, apoi a ajuns pe tabloul principal. Ea a reușit să o învingă pe favorita numărul 4 și componentă a echipei naționale U19, Andreea Jifcu, scor 3-0, în primii 16. Până atunci, ea mai trecuse de Ester Demjen cu scorul de 3-0.

Vasile Florea: „Noi suntem foarte mulţumiţi!“

Vasile Florea, antrenorul sportivilor craioveni, s-a arătat mai mult decât încântat de rezultatele obţinute şi de evoluţiile elevilor săi. Acesta a punctat şi faptul că încrederea pentru viitor este acum la alte cote.

„Am jucat de două ori pentru medalie, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi. Am încheiat de fiecare dată pe cinci, însă important este că suntem acolo. Sasha Marinescu are 13 ani, iar el a concurat la competiţia de U15, ceea ce spune multe despre el. A obţinut un rezultat bun, care ne dă mare încredere pentru viitor. Să fii cu doi ani mai mic decât categoria, să concurezi cu cei de 15 ani şi să termini acolo sus, e ceva important. La Carmina a fost la fel, a pierdut la limită în duelul pentru medalii, scor 3-2. A jucat foarte bine şi a bătut-o şi pe favorita 4, sportivă care face parte din lotul naţional. Noi suntem foarte mulţumiţi. Cei doi ne-au demonstrat că suntem acolo, în faţă şi că la un moment dat va veni şi vremea noastră. Nu poţi mereu să fii acolo, aproape şi să nu reuşeşti la un moment dat să „spargi gheaţa“. Am mare încredere în ei că vor ajunge departe pe viitor“, a spus Vasile Florea.

