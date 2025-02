Cornea și Boitan au recunoscut supremația adversarilor: „Au fost foarte puternici!“

Echipa de dublu a României, formată din Victor Cornea și Adrian Boitan, a fost învinsă de bulgarii Alexander Donski și Pyotr Nesterov cu scorul de 3-6, 3-6, în cadrul meciului de Cupa Davis.

În ciuda eforturilor depuse, Cornea și Boitan nu au reușit să găsească o soluție împotriva jocului solid al adversarilor, care au dominat la serviciu și au exercitat o presiune constantă asupra echipei române.

„A fost un meci extrem de dificil. Adversarii au fost foarte puternici și ne-au ținut sub presiune constant. Am avut câteva șanse, dar nu am reușit să le concretizăm. Suntem dezamăgiți de rezultat, dar am luptat până la capăt și am dat tot ce am avut mai bun. Cupa Davis este o competiție imprevizibilă, unde fiecare meci este o luptă strânsă. Băieții noștri vor da totul pe teren și sper că vom reuși să câștigăm cu 3-2„, a declarat Victor Cornea, la finele partidei,

„Serviciul adversarilor a făcut diferența. Au fost mai preciși și mai constanți decât noi. A fost prima dată când am jucat împreună într-un meci oficial. Suntem conștienți că putem progresa pe viitor”, a spus și Adrian Boitan.

Citește și: Cupa Davis / Bulgaria preia conducerea! Cornea și Boitan, fără șanse la dublu