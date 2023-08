Tenis de masă / Eşec greu de digerat pentru CSU Craiova în startul Superligii

Superliga masculină la tenis de masă a debutat la finele săptămânii precedente, iar CSU Craiova a luat startul în competiţia supremă chiar pe teren propriu. Sâmbătă, 26 august, gruparea craioveană a primit vizita echipei CSM Bistriţa, dar rezultatul final nu a fost unul aşteptat de către olteni.

Băieţii pregătiţi de Vasile Florea s-au luptat de la egal la egal cu adversarii lor, dar în cele din urmă au cedat la limită, scor 3-2. Cele două puncte ale Craiovei au fost aduse de către Bogdan Cristian (3-0 cu Sîngeorzan şi 3-0 cu Blănariu).

Contactat de GdS, antrenorul Vasile Florea s-a arătat dezamăgit de rezultatul final, având în vedere că luase în calcul victoria în duelul cu Bistriţa. Totuşi, acesta consideră că nu este un capăt de ţară, pentru că sezonul abia a început, iar surprize pot apărea şi pe parcurs.

„Se joacă etapă de etapă, s-a schimbat din acest sezon. Vor fi meciuri tur-retur, iar în prima etapă am jucat acasă, cu Bistriţa. Am pierdut, din păcate, cu 3-2. Este destul de frustrant, mai ales că am pierdut acasă un meci pe care ar fi trebuit să îl câştigăm. Adversarul putea fi învins. Am pierdut acasă acest duel, de aceea regretăm şi mai ales că la scorul de 1-1, dacă am fi fructificat anumite puncte, treceam în avantaj şi poate se încheia meciul cu 3-1 în favoarea noastră. Până la urmă, ăsta este sportul, se poate întâmpla orice. Toată lumea spera la victorie, cu toţii eram încrezători, dar acum nu mai avem ce face. Acest meci trebuia să-l câştigăm, pentru că sunt avantaje când joci la tine acasă. Acum mergem înainte“, a declarat Vasile Florea, pentru GdS.

Calculele pe hârtie sunt făcute, obiectivul e evitarea retrogradării

„Obiectivul lui CSU Craiova este de menţinere în Superligă. Va fi foarte greu, suntem conştienţi, pentru că jucăm şi cu aceeaşi echipă, nu avem modificări. Băiatul pe care l-am avut împrumutat anul trecut nu va mai juca la noi, va juca pentru Steaua, tot în Superligă. Ar trebui să lăsăm sub noi Mioveniul, ar fi trebuit şi Bistriţa, dar acum este mai greu. Ideea este că trebuie să încheiem peste cel puţin două formaţii ca să fim siguri de prezenţa în Superligă şi din sezonul viitor. Este şi returul cu Bistriţa, normal, poţi câştiga acolo, doar că va fi mult mai greu decât acum. Se pot ciupi puncte şi din alte meciuri, mereu pot apărea surprize. Dacă facem o surpriză undeva, cu atât mai bine. Următorul meci va fi în perioada 23-25 septembrie, la Focşani“, a adăugat tehnicianul Craiovei.

