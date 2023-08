Acum e oficial! Simona Halep a părăsit Top 500 WTA!

Simona Halep, suspendată temporar după cazul de dopaj, a ieșit luni din Top 500 WTA! Ea ocupă acum locul 578, conform site-ului oficial WTA, pentru că nu a mai disputat vreun meci de aproape un an, după ce a fost depistată cu roxadustat la US Open 2022. Astfel, printre altele, Simona nu și-a putut apăra titlul de la Rogers Cup de anul trecut, iar punctele adunate anul trecut au fost șterse cu buretele.

Halep încă așteaptă verdictul de la Sports Resolutions, iar fosta dublă campioană de Grand Slam a ajuns acum pe o poziție halucinantă pentru un fost lider mondial WTA.

Indiferent de acest verdict, Simona Halep va trebui să o ia de jos la eventuala revenire în circuit. Pentru a ajunge pe tablourile principale ale turneelor, Simona va trebui să aștepte un wildcard sau să participe în calificări.

„Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte mult toată povestea asta cu dopingul”, a spus Andrei Pavel, într-un podcast.

Citește și: Scor de calificări, nu de finală WTA! Jessica Pegula, imperială în ultimul act de la Montreal