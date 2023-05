Sorana dă vina pe problemele de sănătate pentru prestaţia modestă de la Roland Garros

Învinsă de Jasmine Paolini (23 de ani, locul 53 WTA), scor 5-7, 6-2, 2-6, Sorana Cîrstea (32 de ani, 33 WTA) a părăsit Roland Garros încă din primul tur. La finalul meciului, a doua cel mai bine clasată jucătoare din România și-a analizat prestația. Sorana pune prestația sub așteptări pe seama unor probleme la stomac cu care s-a confruntat în ziua meciului.

„Am avut niște probleme de sănătate, la stomac. Astăzi (n.r. – marți) m-am trezit cu ele și am încercat tot ce am putut. Am fost fără energie, mi-a fost greu să împing în picioare, le simțeam ca de gelatină. Cred că meciul s-a jucat când am avut 5-4 și minge de set. Dacă o luam, probabil că aș fi terminat în două seturi și într-o oră ieșeam de pe teren cu o victorie, dar asta este, se mai întâmplă să fie zile nefaste din punct de vedere al sănătății. Păcat că problema a venit tocmai aici. Vin după o perioadă în care am muncit extrem de mult. Dar ca în viață, și în tenis de multe ori muncești și nu vezi niciun rezultat.

Trebuie să continui și să sperăm că totul va fi OK pe sezonul de iarbă. Nefiind 100% fizic, am încercat să păstrez raliurile destul de scurte, să grăbesc jocul. Mi-a mers în setul 2, dar în setul 3 a început destul de puternic și cred că acolo unde a făcut break a căpătat încredere, curaj și a început să joace mai liber. E păcat, până joi (n.r. – în următorul tur) aș fi fost bine din toate punctele de vedere”, a precizat Sorana, pentru Eurosport.

