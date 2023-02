Modificare importantă în tenisul mondial! Ce se va întâmpla din acest an la marile turnee

Presa engleză vorbește despre o nouă modificare în regulamentul turneelor importante de tenis, iar Roland Garros și Wimbledon se vor alinia (în cele din urmă) în privința acceptării coachingului în circuitul masculin. Nu este clar în acest moment care vor fi condițiile exacte în care jucătorii de tenis vor putea primi sfaturi la Roland Garros și Wimbledon din partea antrenorilor lor, dar acest lucru va fi reglementat în cel mai scurt timp.

Conform The Telegraph, la edițiile din acest an de la Roland Garros și Wimbledon vor fi acceptate sfaturile antrenorilor în timpul meciurilor pentru elevii lor.

Reguli:

1. Sfaturile venite sunt acceptate atâta timp cât ele nu vor întrerupe în vreun fel meciul aflat în desfășurare.

2. Ca și până acum, antrenorii se vor așeza doar în anumite locuri din tribune, indicate precis de către organizatori. Ei trebuie să fie cât mai vizibili, pentru arbitrul de scaun pe toată durata partidei.

3. Dialogul de scurtă durată dintre jucător și antrenor va avea loc doar când sportivul se află pe aceeași parte a terenului cu loja echipei sale.

4. Sfaturile non-verbale (prin diferite gesturi / semne) vor fi permise în orice moment atâta timp cât partida nu este în desfășurare (între puncte).

5. În cazul în care jucătorii părăsesc terenul din varii motive (time out medical, pauză de vestiar, etc), antrenorii nu vor avea voie să vorbească cu elevii lor.

În ultimii ani, nu puține au fost momentele în care jucătorii au fost penalizați pentru că discutau codat cu antrenorii lor în timpul meciurilor. Din dorința de a evita orice fel de astfel de probleme, conducătorii tenisului s-au pus de comun acord să lase jucătorii să poată discuta cu antrenorii lor.

Citește și: Cupa Davis / România întâlneşte Taiwan-ul în Grupa Mondială I