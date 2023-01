Două dintre marile surprize din acest an de pe tabloul feminin de la Australian Open tocmai s-au produs duminică dimineață. Liderul mondial, Iga Swiatek și favorita numărul 7, Coco Gauff, au fost învinse fără drept de apel în faza optimilor de finală și părăsesc competiția într-un moment în care puțină lume și-ar fi imaginat. „Vinovate“ pentru aceste eșecuri ale favoritelor sunt Elena Rybakina și Jelena Ostapenko.

Iga Swiatek, liderul mondial din WTA, a fost eliminată în faza optimilor de către campioana din 2022 de la Wimbledon, Elena Rybakina. Kazaha s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4. Cu un serviciu puternic, kazaha i-a pus probleme majore liderului mondial din WTA, care nu și-a putut ridica nivelul la jocul arătat de Rybakina.

„A fost un meci greu pentru mine, o respect pe Iga pentru că e foarte bună. E tânără și a câștigat deja câteva Grand Slam-uri. Eu am servit foarte bine azi și cred că per total am făcut un joc bun, ceva ce cred că a făcut diferența. Am emoții de fiecare dată când intru pe teren, dar încerc să nu arăt emoții. Antrenorul meu îmi spune că ar trebui să eliberez din emoții, dar nu prea le arăt. Mă bucur mult că am câștigat”, a spus Elena Rybakina la interviul de după meci, citată de Eurosport.

Duel surprinzător cu Ostapenko

În continuare, Elena Rybakina se va duela la Australian Open în sferturile de finală cu Jelena Ostapenko, care a trecut surprinzător în optimi de Coco Gauff. Ostapenko, campioana din 2017 de la Roland Garros, a produs surpriza și s-a calificat în premieră în sferturile de finală de la Melbourne, după ce s-a impus cu scorul de 7-5, 6-3, la capătul unui meci care a durat o oră și 34 de minute de joc. Pentru letonă, aceasta este prima calificare în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam din 2018, de la Wimbledon.

În faza sferturilor de finală va fi, fără îndoială, un meci extrem de interesant, în condițiile în care Ostapenko are 2-0 la întâlnirile directe cu Rybakina.

„A fost o atmosferă fantastică la acest meci. Știam că e o jucătoare grozavă, foarte tânără. Dar eu nu am avut nimic de pierdut, am încercat să joc cât de bine am putut, să-i fac viața cât mai grea pe teren și am reușit. Am vrut să rămân pozitiv tot timpul, știam că trebuie să rămân agresivă”, a punctat și Jelena Ostapenko.

Citește și: Asta da reușită! Gabi Ruse a produs surpriza la AO și e în optimi la dublu