Ingrid Radu, una dintre speranţele tenisului craiovean, s-a văzut nevoită să renunţe la cariera de sportiv destul de devreme, fiind măcinată de accidentări, dar şi de factorii motivaţionali. Are 26 de ani şi priveşte în urmă cu mândrie, dar şi cu ceva regret, simţind că putea mai mult.



„Acum trei-patru ani nu mă gândeam că nu o să mai joc tenis. Mi-aş fi dorit să continuu cariera de jucătoare, pe care am oprit-o oarecum brusc, dar în acel moment am considerat că este cel mai bine aşa. E destul de stresant să călătoreşti atât de mult pe cât o făceam eu, de cele mai multe ori singură. Mă oboseau foarte tare drumurile şi nu mai puteam să mă concentrez strict pe activitatea pe care o aveam. Au fost şi nişte accidentări, a fost şi suprasolicitarea, dar, sincer, cred că nu am mai avut motivaţia necesară să merg mai departe, nu a mai fost dorinţa aceea arzătoare. Atunci am decis să pun punct carierei de jucătoare şi să mă reorientez.

Da, mă simt împlinită ca sportiv, dar în sufletul meu ştiu că puteam să fac mai mult. Probabil că şi conjunctura, neşansa au jucat un rol important, pentru că nu s-au legat nişte lucruri pe la 17-18 ani şi atunci toate au dus către retragerea mea. Pentru a reuşi marea performanţă trebuie să ai şi puţin noroc, dar nu regret nimic. Dacă ar fi să aleg, pe acelaşi drum aş merge“, ne-a spus cu tărie Ingrid Radu, care ultima dată s-a regăsit pe locul 541 în clasametul WTA.

A făcut tenis din întâmplare

Ingrid Radu ne-a povestit cum a început tenisul şi a menţionat că a avut un singur antrenor, care i-a fost de fiecare dată alături şi în afara terenului.



„Am descoperit tenisul din întâmplare şi s-a dovedit ca acest sport să devină viaţa mea şi, practic, să mă definească pe mine ca om. Am început să practic tenisul la șase ani şi jumătate. A fost o selecţie la grădiniţa mea. Părinţii nu voiau să mă ducă la tenis, făceam balet, modeling, aveau alte planuri cu mine. Antrenorul a insistat văzând aşa-zisele mele calităţi. Fiind un copil foarte ambiţios, ascultător şi muncitor au început să apară şi rezultatele, a venit totul de la sine. După un an eram deja dependentă de sportul ăsta, petreceam cam cinci ore pe teren“, a explicat craioveanca.



„Am avut un singur antrenor, pe Constantin Stănescu, căruia i-am albit părul. A fost o experienţă plăcută pentru mine în timp, el devenind practic al doilea tată al meu, pentru că mi-a ghidat paşii în viaţă inclusiv în afara terenului. Am avut colaborări cu lotul naţional, dar tot timpul dânsul a fost şi va rămâne antrenorul meu“, a mai spus fosta speranţă a tenisului craiovean.

S-a făcut tobă de carte

Ingrid nu a părăsit sportul alb, iar acum este antrenor la propriul club, cu destui copii la antrenamente.



„Bineînţeles că viaţa mea trebuia să fie tot legată de tenis. Am început să studiez, am mai făcut un master în managementul organizărilor evenimentelor sportive şi m-am gândit să merg puţin mai departe şi am început şi doctoratul. Angrenându-mă în asemenea activităţi mi-am dat seama că şi şcoala de antrenori e necesară. Deocamdată, la noi în ţară, multe lume predă tenisul fără a avea acea şcoală de antrenori. Am considerat că este bine pentru mine să fac şi aceste cursuri. Atunci când am încetat activitatea de sportiv mi-am zis: sunt antrenor, vreau să am toate cunoştinţele teoretice pe care, apoi, să le pun în practică pe jucătorii mei, să nu li se întâmple şi lor ce mi s-a întâmplat mie, adică să se oprească prematur.

Mă simt foarte bine în preajma elevilor mei. Răbdarea este necesară, este un lucru esenţial. Mă simt foarte apropiată de ei. Fac această meserie cu plăcere şi îmi doresc din tot sufletul ca atunci când ei vor ajunge la nivelul la care eu m-am lăsat să fiu în stare să le ghidez paşii, să nu renunţe. Primul lucru pentru a reuşi este să nu renunţi. Eu nu vreau ca elevii mei să renunţe“, a spus aceasta.

O stimează pe Halep

Ingrid Radu a recunoscut că Simona Halep este motivul pentru care aria de selecţie în tenis a crescut simţitor:

„Simona Halep este un exemplu pentru toată lumea. Simona ne-a ajutat foarte mult pe noi ca ţară şi fetele o pot avea exemplu pe Simona. Mi-aş dori din suflet să ajungă cât mai multe la nivelul ei, pentru că avem nevoie de modele. A muncit mult Simona, o ştiu foarte bine. Am fost în loturi cu ea şi merita să ajungă acolo sus. De când a apărut Halep în fruntea clasamentului sunt tot mai mulţi copii care îşi doresc să înveţe tenis şi a început să fie destul de promovat acest sport“.



Întrebată dacă îşi doreşte să-şi întemeieze o familie, Ingrid a spus că nu este momentul:

„Mai mult mă gândesc la cariera mea. Vreau să termin doctoratul, să urmez o carieră universitară, să susţin copii de la clubul meu, Tenis Club Ingrid, şi să-i duc cât mai departe. Familia este o dorinţă, dar nu în momentul de faţă, nu este o prioritate pentru mine“.

I-a trecut prin cap să revină

Când pune mâna pe rachetă ca să le arate copiilor ce au de făcut, Ingrid radiază de bucurie şi de aici a venit şi întrebarea dacă îi trece prin cap să revină asupra deciziei şi să participe la turneele mici.



„Mi-a trecut prin cap asta, dar, din păcate, am fost în Germania nu demult şi m-am accidentat la genunchi. Atunci am stat şi m-am gândit bine. Mi-am zis că anul acesta sunt în anul trei, ultimul, la doctorat, şi dacă mă operez trebuie mai stau un an şi apoi să reîncep, ceea ce-i cam mult. Sinceră să fiu, nu ştiu dacă mai am motivaţia şi energia necesară, având în vedere că în circuit sunt foarte multe jucătoare tinere în momentul de faţă. Bine, asta poate fi şi un avantaj, dar şi un dezavantaj“, a încheiat Ingrid Radu.