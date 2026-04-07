Handbal (f) / Ovidiu Mihăilă, înainte de România – Norvegia: „Sper să le facem să sufere!“

Echipa națională a României întâlnește selecționata Norvegiei, miercuri, de ora 19:00, în Sala Polivalentă din Capitală, într-o partidă contând pentru Grupa G1 a preliminariilor competiției EHF EURO Cup 2026.

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că speră ca elevele sale să le facă să sufere pe adversare în meciul cu Norvegia, din preliminariile EHF EURO Cup 2026.

„Pregătim câteva surprize Norvegiei, e normal. Am analizat meciul tur din Norvegia (n.r. – pierdut de România cu 27-29), adversarele au niște puncte forte la care trebuie să fim atenți. De aceea spun că vom schimba câteva lucruri, iar dacă nu merge ceva, trebuie să găsim soluții în timpul meciului.

Pe Norvegia aș compara-o cu Spania din fotbal… Dar și naționala de fotbal a Spaniei a avut momente în care a suferit. Așa că sper ca și noi să le facem pe adversare să sufere. Sper să trăim la maximum acest meci și să câștigăm. Important e să crezi în tine când intri pe teren, să ai atitudinea potrivită și să fii disciplinat“, a spus selecționerul.

Se trăieşte cu speranţa la mai bine

„Cu siguranță jocul de miercuri seara va fi unul extrem de dificil. Așa cum le-am simțit pe fete, care în ultima perioadă s-au autodepășit, își doresc să revină în prim-planul handbalului european și mondial. Sunt convins că și miercuri, împotriva Norvegiei, fetele vor încerca să își depășească limitele, pentru a încerca să câștigăm în fața campioanei mondiale.

Trebuie să avem încredere în ele, să le susținem și să ne încurajăm pentru a trăi cu speranța că și ele pot face istorie pentru handbalul feminin românesc. Fiecare joc, așa cum este cel cu Norvegia, este o cărămidă pentru a face un succes la Europeanul de la finalul acestui an“, a mai spus Mihăilă.

Absenţele importante dau bătăi de cap

Antrenorul se confruntă cu mai multe probleme de lot înaintea acestei partide, însă speră ca înlocuitoarele să demonstreze că România merită un loc între cele mai bune echipe naționale ale Europei.

„Din păcate avem absențe în lot. Rebeca Necula are probleme la umărul drept, Skrobic (n.r. – Maryia Skrobic) are probleme la ligamentele încrucișate, Yuliya Dumanska se confruntă cu o problemă delicată în familie și a plecat la părinți, Andreea Popa nu este nici ea total refăcută după accidentarea la mâna dreaptă… deci sunt absențe. Însă eu convins că fetele care sunt aici, la lot, vor face tot ce ține de ele pentru a arăta că handbalul feminin românesc merită un loc printre cele mai bune echipe ale Europei“, a explicat Ovidiu Mihăilă.

