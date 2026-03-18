Selecționata României a fost repartizată într-o grupă dificilă (C), alături de Germania, Brazilia și Canada, la Campionatul Mondial de handbal pentru junioare (U20) de la Jinzhong (China), conform tragerii la sorți efectuate miercuri la Basel.

Primele două clasate se vor califica în grupele principale. România a făcut parte din urna a doua valorică.

La Mondialul din 2024, România s-a clasat pe locul 11, după ce a învins Brazilia în grupele preliminare (26-25) și a pierdut în fața Germaniei (32-34) primul meci pentru locurile 9-12. Germania s-a clasat pe locul 9.

Titlul în 2024 a fost cucerit de Franța, care acum va evolua în Grupa A, alături de Egipt, Suedia și India.

Turneul final din China va avea loc în perioada 24 iunie-5 iulie.

