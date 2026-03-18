12.8 C
Craiova
miercuri, 18 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Handbal (f) / Grupă dificilă pentru România, la Campionatul Mondial Under-20

De Tiberiu Cocora

Selecționata României a fost repartizată într-o grupă dificilă (C), alături de Germania, Brazilia și Canada, la Campionatul Mondial de handbal pentru junioare (U20) de la Jinzhong (China), conform tragerii la sorți efectuate miercuri la Basel.

Primele două clasate se vor califica în grupele principale. România a făcut parte din urna a doua valorică.

La Mondialul din 2024, România s-a clasat pe locul 11, după ce a învins Brazilia în grupele preliminare (26-25) și a pierdut în fața Germaniei (32-34) primul meci pentru locurile 9-12. Germania s-a clasat pe locul 9.

Titlul în 2024 a fost cucerit de Franța, care acum va evolua în Grupa A, alături de Egipt, Suedia și India.

Turneul final din China va avea loc în perioada 24 iunie-5 iulie.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA