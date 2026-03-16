Handbal (f) / Transfer interesant în Bănie. O internaţională olandeză a semnat cu SCMU Craiova

Știri de ultima orăSportHandbalHandbal (f) / Transfer interesant în Bănie. O internaţională olandeză a semnat cu SCMU Craiova

De Tiberiu Cocora

Pivotul olandez Tamara Haggerty, în vârstă de 29 de ani, va evolua pentru SCMU Craiova în următoarele două sezoane ale Ligii Florilor. Ea vine în Bănie după un sezon petrecut la Braşov.

„Tamara vine după experiențe în campionate puternice din Europa, evoluând de-a lungul carierei la cluburi precum TuS Metzingen (Germania), IK Sävehof (Suedia), Horsens (Danemarca), Debrecen VSC (Ungaria) și Corona Brașov. Cu prezențe în competiții europene și cu titlul de campioană a Suediei în palmares, Tamara aduce experiență, forță și energie în jocul echipei noastre“, se arată în comunicatul SCMU.

Craiova şi-a luat portar de calitate

De asemenea, Vanessa Fehr (28 de ani), născută la Aachen și componentă a naționalei RD Congo, va îmbrăca până în 2028 tricoul alb-albastru al formației din Bănie. Cu peste șapte sezoane petrecute în prima ligă germană, Fehr și-a construit o carieră solidă la cel mai înalt nivel. A evoluat pentru TSV Bayer 04 Leverkusen, iar ulterior pentru HSG Bensheim/Auerbach, unde s-a remarcat constant prin evoluțiile sale între buturi.

În 2024, portarul a fost desemnat cel mai bun portar al turneului Final Four din Cupa Germaniei, confirmând forma excelentă arătată în ultimii ani. În palmaresul său se regăsesc medalii de argint atât în campionatul Germaniei, cât și în Cupa Germaniei.

În actualul sezon, cu 136 de intervenții decisive, Vanessa Fehr se află în top 5 al celor mai buni portari din Bundesliga, având un procentaj al intervențiilor de peste 30%.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

