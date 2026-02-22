Sâmbătă, selecționerul României, Ovidiu Mihăilă, fost antrenor la SCM Craiova până acum câteva zile, când a fost înlocuit cu Costică Buceschi, a anunțat lotul de jucătoare pe care va miza la meciurile cu Slovacia, din luna martie, din EHF Euro Cup.

Pe lista acestuia se află și tânăra Orsolya Mozes, care la doar câteva ore distanță de când a aflat de convocarea la prima reprezentativă a pus semnătura și pe prelungirea contractului cu SCM Craiova.

„Dublă veste excelentă pentru SCM Craiova! Suntem mândri să anunțăm că jucătoarea noastră, Orsolya Mozes, a fost convocată în premieră la naționala României de handbal! Este o recunoaștere a muncii, seriozității și evoluțiilor sale constante în tricoul echipei noastre. Îi dorim mult succes și suntem convinși că va reprezenta cu onoare atât România, cât și SCM Craiova!

Totodată, avem bucuria să vă anunțăm că Orsolya Mozes și-a prelungit contractul cu SCM Craiova, continuând astfel parcursul alături de echipa noastră de handbal. Felicitări, Orsolya! Suntem alături de tine!”, au anunțat reprezentanții celor de la SCM Craiova.

Lotul României pentru dubla cu Slovacia

Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Yuliya Dumanska (Minaur).

Linia de 9 metri: Alisia Boiciuc, Sorina Grozav (Corona Brașov), Cristina Laslo, Ștefania Stoica (Gloria Bistrița), Diana Lixăndroiu, Elena Roșu (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (SCM Rm. Vâlcea).

Extreme: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Mihaela Mihai, Alexandra Szoke (CSM București), Orsolya Mozes (SCM Universitatea Craiova) , Beatrice Raicea (Dunărea Brăila).

Pivoți: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina).

