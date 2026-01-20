Handbal (f) / S-a făcut primul transfer! Rebeka Pődör e „leoaică“ din sezonul viitor

Echipa feminină de handbal SCMU Craiova a anunțat oficial, prin intermediul paginii sale de Facebook, transferul handbalistei maghiare Rebeka Pődör, care va evolua pentru formația din Bănie începând cu sezonul viitor al Ligii Florilor.

„La doar 24 de ani, Pődör Rebeka este una dintre cele mai bune jucătoare din handbalul european și golghetera din campionatul Ungariei! A dominat NB I cu 237 de goluri în sezonul trecut și își va aduce magia la Craiova, începând cu următorul an competițional. În actuala stagiune, noua noastră jucătoare are 102 goluri în 11 partide, detașându-se în clasamentul celor mai bune marcatoare.

Crescută și maturizată la Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA), Rebeka a devenit rapid liderul echipei și una dintre cele mai spectaculoase handbaliste din Europa, fiind parte a reprezentativei Ungariei“, se arată în comunicatul SCMU.

Acesta este primul transfer anunțat de către SCMU Craiova pentru viitorul sezon al Ligii Florilor. În perioada scurt următoare, cel mai probabil, vom avea mai multe informații privind și alte posibile veniri în Bănie.

