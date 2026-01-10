0.6 C
Craiova
duminică, 11 ianuarie, 2026
Handbal (f) / SCMU Craiova a „scăpat printre degete" victoria la Zalău

Handbal (f) / SCMU Craiova a „scăpat printre degete“ victoria la Zalău

De Tiberiu Cocora

Handbalistele de la SCMU Craiova au încheiat la egalitate, scor 29-29, partida disputată sâmbătă, în deplasare, cu HC Zalău, în ultima etapă a turului Ligii Florilor. De menționat că formația oaspete a avut un lot serios afectat de probleme medicale, nu mai puțin de cinci jucătoare de bază lipsind din tabăra olteană la această confruntare.

După o primă repriză echilibrată, partea secundă ne-a adus multe schimbări de scor. Mai întâi Zalăul a preluat conducerea și s-a și distanțat la patru goluri, pentru ca SCMU să întoarcă spre final și să treacă în avantaj. Oltencele au avut două goluri în față înainte de ultimul minut (29-27), dar nu au reușit să le conserve, iar trupa lui Tadici a egalat la ultima fază a meciului.

SCMU Craiova: Rajcic, Pavăl – Bodijar 7, Nikolic 6 (6 din 7 m), Gogîrlă 4, Pașcan 3, Hernandez 3, Mihart 3, Micijevic 1, Iskit Caliskan 1, Mozes 1, Nosek, Popescu, Tudorică, Grigorie. Antrenor: Ovidiu Mihăilă.

Pentru formația din Bănie urmează debutul în returul Ligii Florilor, duminică, 18 ianuarie, în deplasare la Târgu Jiu. Partida va avea loc de la ora 17.30.

