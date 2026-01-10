Tudor Băluță, cu gândul la titlu: „Ne dorim să încheiem campionatul pe primul loc!“

Universitatea Craiova a fost învinsă de Stuttgart II, scor 2-3, în cel de-al doilea meci amical disputat în cantonamentul din Antalya, însă rezultatul a trecut pe plan secund pentru olteni.

La finalul partidei cu echipa secundă a lui Stuttgart, Tudor Băluță a subliniat că prioritatea echipei este pregătirea fizică.

„Rezultatul nu a fost cum ne doream, evident, că am pierdut, dar perioada asta e mai important să ne punem bine din punct de vedere fizic. Mulți dintre noi veneam după mici accidentări și e bine că am prins minute înainte de reluarea campionatului. Mai rămânem câteva zile în plus să ne antrenăm aici, din păcate vremea din România nu ne permitea să avem condiții bune de antrenament. Bine că aici, deși plouă, terenurile sunt mai bune și ne putem pregăti cât mai bine, așa cum ne dorim.

Ne dorim să încheiem campionatul pe primul loc, însă luăm totul pas cu pas. E drum lung, trebuie doar să ne motiveze și mai mult faptul că anul 2025 l-am terminat pe primul loc. Cel mai important este ce se va întâmpla la finalul lunii mai, dar, momentan, ne focusăm doar pe meciul cu Petrolul“, a declarat Tudor Băluță, pentru Fanatik.

Băluță a explicat nervii din timpul meciurilor

Băluță a vorbit, pe scurt, chiar și despre scandalul de pe teren, din prima parte a partidei.

„Stuttgart e un club mare din Germania, e normal să aibă jucători tineri și buni la echipa a doua. A fost un adversar bun, s-a văzut, un test bun pentru noi și sperăm să ne pregătească cât mai bine. E normal să mai apară scântei, chiar dacă e un amical. Ne-am dorit să jucăm ca și cum ar fi un meci oficial, probabil și ei la fel și Konyaspor. Mereu vrei să fii mai bun decât adversarul, așa cum ne-am dorit și noi. Din păcate n-am reușit acum. Astfel de momente tensionate în teren sunt normale, nu e vorba de rea voință, ci doar de momentul respectiv, de tensiunea jocului“, a adăugat Băluță.

