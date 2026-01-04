Handbal (f) / O fostă jucătoare a SCMU Craiova și-a anunțat retragerea la 34 de ani

Alexandra Andrei Gogoriță (34 de ani), fostă componentă a naționalei de handbal feminin a României, și-a anunțat retragerea, punând punct carierei după 20 de ani pe semicerc.

Aceasta a făcut anunțul pe pagina personală de Facebook, unde a anunțat că de acum înainte se va pregăti pentru a deveni mamă.

„După 20 ani petrecuți pe terenul de handbal, a venit momentul să pun punct acestui capitol minunat din viața mea. A fost o onoare să joc în Liga Națională și, mai presus de toate, o mândrie imensă să port tricoul echipei naționale a României și să-mi reprezint țara.

​Handbalul mi-a oferit totul: emoții, prietenii pe viață și lecții prețioase. Acum, însă, mă pregătesc pentru cel mai important și frumos ‘meci’ al vieții mele: acela de a fi mămică. Deși inima mea va rămâne mereu aproape de semicerc, este timpul să mă dedic familiei”, a scris Alexandra Andrei pe Facebook. la începutul acestui an.

Ultima echipă la care a evoluat a fost SCM Gloria Buzău, formație care s-a retras din campionat la începutul anului 2025. De-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricoul celor de la Rulmentul Brașov, SCM Craiova, HCM Râmnicu Vâlcea, HC Alba Sebeș, CSM Slatina și CSM Galați.

