Constantin Din: „Sunt foarte multe lucruri bune care s-au întâmplat în 2025!“

Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, a declarat, pentru AGERPRES, că 2025 a fost pentru instituția pe care o conduce un an intens, cu multe provocări în care s-a pus foarte mult accentul pe o colaborare cât mai strânsă între toate departamentele.

„A fost un an intens, un an cu multe provocări, un an și cu reușite, un an în care ne-am dorit și încercăm în continuare să punem accent pe o colaborare mult mai strânsă în toate direcțiile. Consider că sunt foarte multe lucruri bune care s-au întâmplat în 2025. Cred că această exprimare și evoluție a echipei naționale de senioare este un lucru foarte important. De asemenea, au mai fost turnee finale la care echipele naționale de juniori și tineret au participat, unde au fost, la fel, evoluții foarte bune.

Avem două echipe naționale de tineret, și fete și băieți, foarte bune. Faptul că echipele naționale de seniori și senioare apelează la echipele de tineret, la jucători de la echipele de tineret, asta poate fi iar un lucru foarte bun de de punctat și de pus în acest clasament“, a declarat Din, pentru Agerpres.

Mulțumit și de situația de la băieți

În ceea ce privește participarea echipei naționale de handbal masculin la Campionatul European din ianuarie, Constantin Din a afirmat că și-ar dori stabilitate la nivelul formației pregătite de George Buricea.

„Echipa națională de băieți a trecut printr-o perioadă foarte lungă fără calificări la turneele finale. Faptul că noi am reușit aceste două calificări consecutive este un pas foarte important pentru redresarea handbalului masculin. Avem nevoie de stabilitate, de continuitate. Obiectivul pe care noi ni l-am propus la acest Campionat European este de a continua pe această stabilitate, pe această exprimare coerentă a echipei, pe lucrul în echipă, după care să putem accede la rezultate mult mai importante“, a afirmat acesta.

Citește și: Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată



