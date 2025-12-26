Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată

Cristiano Ronaldo şi partenera sa Georgina îşi fac cadouri frumoase de Crăciun. Cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, cuplul vedetă şi-a cumpărat două vile în valoare de 8 milioane de euro, relatează Le Figaro.

Aceste vile fac parte din complexul „The Red Sea Residences”, proiectat de arhitectul britanic Norman Foster, situat pe insulele din largul coastelor saudite. Un loc izolat, accesibil doar cu barca sau cu hidroavionul privat.

„Marea Roşie este un loc cu adevărat extraordinar. Încă de la prima noastră vizită, Georgina şi cu mine am simţit o legătură profundă cu insula şi frumuseţea ei naturală; este un loc în care te simţi în pace. Acum că avem o casă aici, putem să ne bucurăm de momente preţioase în familie, în intimitate şi linişte”, a declarat jucătorul de la Al Nassr, citat de Saudi Gazette, potrivit News.ro.

