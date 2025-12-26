Federația Română de Scrimă a ales: Vlad Covaliu, cel mai bun sportiv al anului 2025!

Sabrerul Vlad Covaliu a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului la Federația Română de Scrimă, cu prilejul ”Galei Laureaților anului 2025” de la sediul UniCredit Bank din Capitală, în timp ce sora sa, Amalia Covaliu, a fost aleasă cea mai bună sportivă la categoria juniori.

Vlad Covaliu, vicecampion mondial și european de juniori, a cucerit Cupa Mondială de juniori la sabie pentru al doilea an consecutiv și medalia de bronz cu echipa la Campionatele Mondiale de seniori.

Amalia Covaliu a câștigat titlul european cu echipa de sabie junioare, apoi medalia de aur la Mondialele și argintul european, ambele la individual cadeți.

Mihai Colaviu: „Este o mare bucurie pentru mine!“

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, tatăl celor doi sabreri, a declarat că sunt semne foarte bune la acest început de ciclu olimpic și că medaliile cucerite au readus încrederea pentru obținerea unor calificări la JO de la Los Angeles, din 2028.

„Este o mare bucurie pentru mine să fac parte din această familie, familia scrimei, sport care m-a format, sport care mi-a adus atâtea bucurii. Deja valorile după care ne ghidăm nu mai sunt secrete pentru nimeni. Un an bun pentru scrima românească, un an care vine la momentul potrivit, pentru că vine după o ediție a JO, și nu trebuie să uităm acest aspect, în care scrima românească nu a fost acolo unde merita și unde putea să fie.

Și acest an 2025 vine ca un an care a readus încrederea, lucru care se cam pierduse. Dar nu e vorba numai de noroc aici, e vorba de o muncă în timp, o muncă făcută cu pasiune, cu suflet și o muncă după care în acest an 2025 iată că roadele încep să fie materializate prin medalii strălucitoare, la competițiile de cadeți, juniori și din fericire și la competițiile de seniori“, a declarat Mihai Covaliu.

Încredere că viitorul poate fi frumos

„Este primul an al noului ciclu olimpic și Federația Română de Scrimă începe cu dreptul, cu încrederea că viitorul poate fi unul frumos, cu performanțe, doar dacă în fiecare zi facem ceea ce trebuie și nu ceea ce știm. Așa cum spunea marele nostru antrenor, cel mai bun antrenor din lume, dl Octavian Bellu. Cu toții avem această datorie, să facem ceea ce trebuie pentru a face performanță.

Aceste rezultate nu au fost întâmplătoare. Ele au fost un cumul de factori. Faptul că echipa de sabie masculin, de seniori, a ajuns pe podium la Campionatul Mondial, asta trebuie să le dea mare încredere. Apoi, faptul că trei dintre cei patru componenți ai echipei de seniori au reușit să intre și în primii opt la competițiile de Cupă Mondială, care noi știm că sunt mai puternice decât un campionat european sau chiar un campionat mondial, asta înseamnă că există valoare în această echipă. Înseamnă că tinerii de la juniori au crescut frumos, că au crescut puternici și ne dau încredere nouă tuturor pentru următorul ciclu olimpic”, a adăugat fostul sabrer, campion olimpic în 2000.

Citește și: Tricolorii fac promisiuni de Crăciun: „Cu siguranţă nu vom da greş!“