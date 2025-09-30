Lovitură de imagine pentru SCMU Craiova, dar, în special, pentru antrenorul Ovidiu Mihăilă. În urma unor discuții cu membrii FRH, tehnicianul Craiovei a devenit, oficial, noul selecționer al României după plecarea lui Florentin Pera. De menționat că Mihăilă va rămâne în continuare antrenor și la SCMU Craiova!

Pentru oficialii FRH, promovarea lui Ovidiu Mihăilă este cea mai la îndemână, având în vedere că el activează deja în cadrul Federației și va prelua imediat naționala mare. Următoarea acțiune a echipei este chiar la Craiova, orașul în care activează la nivel de club.

În campionatul de handbal masculin, Mihăilă a mai antrenat pe Steaua Bucureşti şi naţionala de tineret a României. Cu „tricolorii” s-a clasat pe locul 8 la Campionatul Mondial de Tineret din Brazilia. De asemenea, a stat doi ani pe banca tehnică a echipei de handbal feminin Gloria Buzău. Cu “roș-albaștrii” și cu fetele de la Buzău a mers în cupele europene.

Revenim cu mai multe detalii!

Citește și: Baschetul revine în prim plan! SCMU Craiova debutează în compania Timişoarei





