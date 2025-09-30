17.8 C
Craiova
marți, 30 septembrie, 2025
Baschetul revine în prim plan! SCMU Craiova debutează în compania Timişoarei

De Tiberiu Cocora

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova va disputa miercuri, 1 octombrie, de la ora 19.00, primul meci acasă din noul sezon al Ligii Naționale de Baschet Masculin, împotriva formației SCM Timișoara. Acesta va fi primul joc oficial al alb-albaştrilor după o serie de amicale desfăşurate atât în ţară, cât şi în Bulgaria.

Craiova s-a întărit serios pentru noul sezon competiţional, aducând mulţi jucători noi în lot. După ce campionatul precedent l-a încheiat în play-off, pe poziţia a 8-a, gruparea craioveană are gânduri şi mai serioase pentru acest an competiţional, unul în care-şi propune rezultate notabile. Tocmai din acest motiv, tehnicianul Tudor Costescu şi-a conturat un lot solid pe bunul plac, iar acum se pregăteşte de primul meci oficial.

În prima etapă, în Bănie va poposi Timişoara, una dintre contracandidatele Craiovei la play-off din sezonul precedent. În ultimul joc direct disputat în Sala Polivalentă, alb-albaştrii s-au impus cu scorul de 85-78.

Lot SCMU Craiova 2025/2026: Robinson, Dishman, Sessoms, Nistor, Marinescu, Puşcaşu, Leggett, Ţîbîrnă, Vida, Zdanavicius, Ilie. Antrenor: Tudor Costescu.

SCMU Craiova a jucat 8 partide amicale în presezon, cu un bilanț de 4-4.

Memorialul „Georgel Ziguli” Pitești
SCMU Craiova – CSO Voluntari 76-79
SCMU Craiova – Corona Brașov 81-84

Dublă amicală cu FC Argeș
SCMU Craiova – FC Argeș Basketball 97-94
FC Argeș Basketball – SCMU Craiova 84-80

Cupa Pleven
BC Beroe Stara Zagora – SCMU Craiova 76-81
BC Spartak Pleven – SCMU Craiova 75-66

Meciuri amicale
CSM Petrolul Ploiești – SCMU Craiova 93-96
CS Dinamo București – SCMU Craiova 69-77

