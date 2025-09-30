Ioan Suciu, președinte al Federației Române de Gimnastică din aprilie 2025, a explicat de ce România merge la Campionatele Mondiale de la Jakarta (19-25 octombrie) fără Ana Bărbosu, medaliată cu bronz olimpic în 2024 și aur european în 2025, dar și fără reprezentanți în concursul masculin. Sabrina Maneca-Voinea (18 ani), Denisa Golgotă (23 de ani), Ella Oprea (18 ani) și Ana Maria Mihăescu (16 ani) sunt cele patru gimnaste din România care vor merge în Indonezia.

La prima competiție majoră după Jocurile Olimpice de la Paris, România participă cu patru gimnaste. Campionatele Mondiale au loc în acest an la Jakarta, în Indonezia și sunt doar individuale, adică fără întrecere pe echipe.

Țara noastră le va avea în concurs pe Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Ella Oprea și Ana Maria Mihăescu. În afară de Sabrina Voinea, nicio altă gimnastă din echipa României participantă la Paris nu va fi prezentă la start.

Ana Bărbosu se focusează pe JO din 2027

Ana Bărbosu, medaliată cu bronz olimpic în 2024 și aur european la sol în 2025, nu va fi prezentă la întrecerea mondială. Românca a cucerit patru medalii în acest an la CE de la Leipzig; pe lângă medalia de la sol, ea a urcat pe podium la bârnă, pe treapta a doua, și pe cea de-a treia la individual compus și paralele. Ana și-a început în această toamnă studiile la Universitatea Stanford.

„Ana și-a luat o marjă, să spunem așa, 2025 până la final, cred că și 2026, rămâne să discutăm după Campionatele Mondiale, să vedem care este dorința ei. Și-a dorit ca, în această etapă a vieții sale, să se replieze un pic, să încerce să vadă ce înseamnă partea de bursă de studii în Statele Unite. Cert este că antrenorii sunt în directă legătură cu ea, urmăresc un program etapizat și urmează să vedem, după acest an 2025, cum se poziționează pentru 2026. Ne-a asigurat că în 2027 își dorește să revină pentru participarea la calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Ana nu s-a oprit din activitate!

Ea este în continuare în pregătire, cu această încercare de pregătire și școlarizare. Noi nu puteam să ne opunem, vă dați seama, prioritar în viața fiecărui om e școala. Dorințele sportivului contează, pentru că nu pot să-l oblig eu să facă performanță dacă își dorește altceva, pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că trebuie să fim puțin mai deschiși și să privim puțin mai larg această pregătire, nu neapărat centralizată, și să sprijinim sportivii cu valoare și cu potențial, cum e Ana în speță, pentru a îmbina utilul cu plăcutul. Mai exact, și școala, mai ales că a primit o bursă în Statele Unite, ceea ce nu e de ici de colo. Și atunci am venit în sprijinul acestui pas și oricând Ana e binevenită, dar, repet, nu s-a oprit din activitate“, a spus Ioan Suciu, citat de Gsp.

