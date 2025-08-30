Handbalistele de la SCM „U“ Craiova încep meciurile pe puncte

Echipa feminină de handbal a SCM „U“ Craiova o va întâlni sâmbătă, 30 august, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă din Bănie, pe CSM Târgu Jiu. Disputa contează pentru etapa inaugurală a noului sezon din Liga Florilor.

„Pasiune, devotament și iubire pentru culorile alb-albastre! Haideți să colorăm Polivalenta în alb și albastru la primul meci al sezonului! Sâmbătă, 30 august, învingem împreună Târgu Jiu!“, este mesajul postat de reprezentanții SCM „U“ Craiova pe rețelele de socializare.

Cele două formații s-au mai întâlnit în această vară într-un joc de verificare, gruparea craioveană impunându-se cu scorul de 31-28.

Și pentru că tot vorbim despre jocurile amicale, trebuie spus că echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă a mai susținut alte șase teste în cadrul pregătirii. A înregistrat două înfrângeri cu Rapid, 26-35 și 24-28, o victorie și o înfrângere cu SCM Râmnicu Vâlcea, 27-25, respectiv 27-33, un succes cu CSU Ştiinţa Bucureşti, 34-26, și o remiză cu Slatina, 32-32.

Ovidiu Mihăilă vrea o calificare în cupele europene

Antrenorul formației SCM „U“ Craiova, Ovidiu Mihăilă, a declarat cu ocazia prezentării sportivelor care sunt așteptările sale legate de noul sezon, dar și care ar obiectivul echipei.

„Ne așteaptă un drum greu, în care trebuie să reușim să ne ridicăm nivelul foarte mult pentru a reuși și mai multe lucruri față de sezonul trecut. În consecință, fiecare fată va fi foarte importantă, va trebui să-și aducă o contribuție cât mai bună la echipă și sper să o facă astfel încât să le oferim acestor oameni care au avut încredere în noi o participare într-o competiție europeană. Repet: va fi un drum foarte greu, pentru că sunt 12 echipe care joacă pentru această șansă și trebuie să fim pregătiți pentru orice bătălie“, a declarat Ovidiu Mihăilă.

Liga Florilor, etapa 1

Sâmbătă, 30 august – ora 15.00: CS Rapid București – CSM Slatina; ora 17.30: CSM București – CS Minaur Baia Mare, CS Gloria Bistrița – HC Zalău; ora 18.00: SCM „U“ Craiova – CSM Târgu Jiu, CSM Corona Brașov – CSM Galați.

Duminică, 31 august – ora 17.30: HC Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea.

Citește și: Benfica, FC Bruges, FC Copenhaga și Qarabag, calificate în Liga Campionilor