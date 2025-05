Handbal (f) / Ne „betonăm“ poarta! SCMU Craiova şi-a luat o jucătoare de clasă

Handbalistele de la SCMU Craiova au terminat pe locul 7 sezonul în Liga Florilor, dar aşteptările şi dorinţele sunt mult mai mari de la viitoarea stagiune. Tocmai de aceea, transferurile reuşite până în acest moment sunt mai mult decât sonore, jucătoarele venite fiind cu un CV impresionant.

Imediat după finele campionatului, oltencele s-au despărțit de portarul Jovana Risovic, așa că i-a fost găsită o înlocuitoare. Noul portar al echipei a fost prezentat oficial în cursul serii de duminică. Este vorba despre jucătoarea din Muntenegru, Marina Rajčić (31 de ani), campioană europeană în 2012.

„Bun venit, Avem plăcerea de a anunța faptul că Marina Rajčić este noua jucătoare a echipei de handbal SCM Universitatea Craiova. CV-ul său este impresionant. În vârstă de 31 de ani, noul nostru portar a jucat în ultimele două sezoane la Măgura Cisnădie, acolo unde a avut prestații solide în Liga Florilor. Siofok KC (Ungaria), Kastamonu (Turcia), Buducnost (Muntenegru) și Metz (Franța) sunt celelalte echipe la care Marina și-a pus amprenta.

Are în palmaresul său medalii de aur în campionatele din Muntenegru și Franța. A cucerit Liga Campionilor de două ori (2012 și 2015), dar și Cupa EHF, în 2010. Cu Echipa Națională a Muntenegrului a caștigat Campionatul European din 2012, medalia de argint la Jocurile Olimpice din același an, dar și bronzul la Europeanul din 2022. Are sete de performanță și vine în Cetatea Bănie să lupte alături de noi!“, a se arată în comunicatul SCMU.

Caracterul primează la Craiova

La puţin timp după anunţul oficial al transferului, directorul SCMU Craiova, Adrian Cosman, a ţinut să puncteze pe scurt un aspect foarte important legat de noua jucătoare.

„Craiova, la toate sporturile, are nevoie de sportivi care au un caracter deosebit. Nu a negociat deloc venirea la Craiova, și-a dorit foarte mult să vină și, pentru asta, merită respectul nostru. Bun venit, Marina!“, a punctat Adrian Cosman, pe pagina sa de Facebook.

Marina Rajčić nu e primul transfer făcut de formația din Bănie pentru viitorul sezon. Până în prezent, SCMU Craiova s-a mai înţeles cu Natalia Nosek, Alicia Gogîrlă şi cu Ivona Pavicevic. La capitolul plecări le menţionăm pe Joao Ruth, Dijana Mugosa, Jovana Risovic şi Katarina Dzaferovic.

