Handbal (f) / Nu a fost ziua noastră! SCMU Craiova, învinsă de Corona lui Bogdan Burcea

SCMU Craiova a pierdut disputa de joi seară de la Brașov, împotriva formației Corona, scor 26-24, și astfel rămâne pe locul al 7-lea în Liga Florilor, cu o singură etapă rămasă de disputat. În aceste momente, gruparea olteană nu mai poate ajunge în cupele europene pe plan sportiv, dar mai poate spera la un „miraculos“ wild-card, și acesta în anumite condiții.

Per total, disputa de sub Tâmpa a fost sub semnul echilibrului. Totuși, gazdele au avut un plus în multe momente, în timp ce Craiova s-a evidențiat prin multitudinea de ratări. Scorul pe ambele reprize a fost identic, 13-12, iar la final echipa gazdă a avut motivele de bucurie pentru triumf. Totuși, șansele la un posibil titlu de campioană pentru Corona s-au năruit odată cu victoria CSM-ului pe terenul Brăilei, scor 35-28.

Pentru SCMU Craiova va urma duminică, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă din Bănie, meciul de luat rămas bun față de suporteri împotriva „lanternei roșii“, Iași.

